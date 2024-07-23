Ананова Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеевка Курагинский район
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ананов Андрей Сергеевич
д. Алексеевка Курагинский район
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ананов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ананов Андрей Сергеевич
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно