Ананова Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананова Антонина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананов Андрей Сергеевич

д. Алексеевка Курагинский район
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананов Андрей Сергеевич

д. Алексеевка Курагинский район
Рождение ребёнка
1936

Сын: Ананов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ананов Андрей Сергеевич

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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