Беляев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1994
Дочь: Бычкова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Беляева Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
25.01.2008
Дочь: Беляева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Беляева Наталья Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Наталья Юрьевна