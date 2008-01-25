Беляев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1994

Дочь: Бычкова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Беляева Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
25.01.2008

Дочь: Беляева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Беляева Наталья Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Наталья Юрьевна

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