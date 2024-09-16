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Сысоев Иван Михайлович

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Место рождения

Малая Западенка

Дата рождения

1905

Дата смерти

16.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сысоев Михаил Спиридонович

Мать: Сысоева Дарья Макеевна

Место жительства
Неизвестно
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева (Анохина) Ганя (Аграфена) Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Сысоев Василий Иванович

Мать ребёнка: Сысоева (Анохина) Ганя (Аграфена) Михайловна

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сухина (Сысоева) Надежа Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева (Анохина) Ганя (Аграфена) Михайловна

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.03.1931

Дочь: Сысоева Евдакия Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева (Анохина) Ганя (Аграфена) Михайловна

Смерть
16.05.1968
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Грыжа была с 30 лет. Приехали дальние родственики из Новочеркасска и уговорили на операцию. Он уехал ни кому ни чего не сказал. Умер во время операции на паховую грыжу, вроде бы, по ошибке врачей.

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