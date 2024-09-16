Сысоев Иван Михайлович
Место рожденияМалая Западенка
Дата рождения1905
Дата смерти16.05.1968
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Сысоев Михаил Спиридонович
Мать: Сысоева Дарья Макеевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1927
Мать ребёнка: Сысоева (Анохина) Ганя (Аграфена) Михайловна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сухина (Сысоева) Надежа Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева (Анохина) Ганя (Аграфена) Михайловна
Рождение ребёнка
14.03.1931
Дочь: Сысоева Евдакия Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева (Анохина) Ганя (Аграфена) Михайловна
Смерть
16.05.1968
Грыжа была с 30 лет. Приехали дальние родственики из Новочеркасска и уговорили на операцию. Он уехал ни кому ни чего не сказал. Умер во время операции на паховую грыжу, вроде бы, по ошибке врачей.