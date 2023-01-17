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Величков Александр Васильевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1961

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Удалова Лидия Константиновна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1972
р. Сок
Причина смерти: Несчастный случай, утонул в Волге | Утонул.Из воспоминаний Павлины Николаевны Романовой (Величко):У семьи Медведевых (Валентина Михайловна Медведева (Киселёва) - тётя Сашеньки, единоут... Показать все
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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