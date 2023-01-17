Величков Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1961
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: скрыто настройками приватности
Смерть
1972
р. Сок
Причина смерти: Несчастный случай, утонул в Волге | Утонул.Из воспоминаний Павлины Николаевны Романовой (Величко):У семьи Медведевых (Валентина Михайловна Медведева (Киселёва) - тётя Сашеньки, единоут... Показать все
Похороны
Неизвестно