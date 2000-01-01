Утусикова (Кожарина) Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Кожарин Иван Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1868
Спасо-Преображенская церьковь с.Батуринском Шадринского уезда крестьяне все православные
Рождение ребёнка
1869
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Утусиков Григорий Иаковлевич (Яковлевич)
Смерть
Неизвестно