Утусикова (Кожарина) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утусикова (Кожарина) Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кожарин Иван Стефанович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1868

Муж: Утусиков Григорий Иаковлевич (Яковлевич)

Спасо-Преображенская церьковь с.Батуринском Шадринского уезда крестьяне все православные
Рождение ребёнка
1869

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утусиков Григорий Иаковлевич (Яковлевич)

Смерть
Неизвестно
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