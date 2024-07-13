Юганова (Морковкина) Евдокия Ивановна 30.01.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юганова (Морковкина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1968

Отец: Морковкин Иван Фёдорович

Мать: Морковкина Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юганов Николай Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
07.07.1989

Сын: Першин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Першин Сергей Николаевич

Танайка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1995

Сын: Першин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Першин Сергей Николаевич

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