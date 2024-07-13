Юганова (Морковкина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
07.07.1989
Отец ребёнка: Першин Сергей Николаевич
Танайка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1995
Отец ребёнка: Першин Сергей Николаевич