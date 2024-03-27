Зайцева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Мария Николаевна

Место рождения

г.Дятьково, Брянская область, РСФСР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Дятьково, Брянская область, РСФСР
Рождение ребёнка
28.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич

г.Дятьково, Брянская область, РСФСР
Рождение ребёнка
28.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич

г.Дятьково, Брянская область, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич

г.Дятьково, Брянская область, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич

г.Дятьково, Брянская область, РСФСР
Смерть
Неизвестно
г.Дятьково, Брянская область, РСФСР
Похороны
Неизвестно
г.Дятьково, Брянская область, РСФСР
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