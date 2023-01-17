Иванов Лев Иванович
Место рождения
Дата рождения02.03.1834
Дата смерти24.12.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.1901