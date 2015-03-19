Шарипов Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарипов Валерий Александрович

Шарипов Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2015

Отец: не указан

Мать: Суслова Виктория Олеговна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close