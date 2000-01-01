Чирков Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1965
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Чиркова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Чиркова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Чиркова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Валентина