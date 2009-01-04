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Воропаев Данил Дмитриевич
Воропаев Данил Дмитриевич
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
04.01.2009
Пол
Мужской
Отец
Воропаев Дмитрий Александрович
1988 г.р.
Мать
Воропаева Светлана Николаевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2009
Отец:
Воропаев Дмитрий Александрович
Мать:
Воропаева Светлана Николаевна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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