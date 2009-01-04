Воропаев Данил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоропаев Данил Дмитриевич

Воропаев Данил Дмитриевич

avatar

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

04.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2009

Отец: Воропаев Дмитрий Александрович

Мать: Воропаева Светлана Николаевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close