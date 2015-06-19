Курочкина - Баннова Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1992
Рождение ребёнка
19.06.2015
Сын: Белослуцкий Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Белослуцкий Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
01.10.2020
Дочь: Курочкина Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Курочкин Николай Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно