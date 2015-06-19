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Курочкина - Баннова Марина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1992

Отец: Баннов Владимир Григорьевич

Мать: Баннова - Плеханова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
19.06.2015

Сын: Белослуцкий Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Белослуцкий Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
01.10.2020

Дочь: Курочкина Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Курочкин Николай Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Николай Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белослуцкий Дмитрий Юрьевич

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