Прохоров Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти03.11.1962
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Военная служба
08.01.1943
Рождение ребёнка
17.09.1948
Дочь: Шефер (Прохорова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова (Праведникова) Таисия Даниловна
Рождение ребёнка
05.04.1951
Сын: Прохоров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Прохорова (Праведникова) Таисия Даниловна
Рождение ребёнка
01.03.1955
Дочь: Попова (Прохорова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова (Праведникова) Таисия Даниловна
Рождение ребёнка
30.01.1960
Сын: Прохоров Василий Иванович
Мать ребёнка: Прохорова (Праведникова) Таисия Даниловна
Смерть
03.11.1962