Прохоров Иван Дмитриевич 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прохоров Иван Дмитриевич

Место рождения

Курасовский, Томский округ, Сибирский край

Дата рождения

1925

Дата смерти

03.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Прохоров Дмитрий Федорович

Мать: Прохорова (Абраменко) Евгения Аникеевна

Курасовский, Томский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова (Праведникова) Таисия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Военная служба
08.01.1943
Рождение ребёнка
17.09.1948

Дочь: Шефер (Прохорова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Прохорова (Праведникова) Таисия Даниловна

Курасовский, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
05.04.1951

Сын: Прохоров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Прохорова (Праведникова) Таисия Даниловна

Курасовский, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.03.1955

Дочь: Попова (Прохорова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Прохорова (Праведникова) Таисия Даниловна

Курасовский, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
30.01.1960

Сын: Прохоров Василий Иванович

Мать ребёнка: Прохорова (Праведникова) Таисия Даниловна

Курасовский, Томский округ, Сибирский край
Смерть
03.11.1962

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