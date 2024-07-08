Чуев Никита Лукьянович 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуев Никита Лукьянович

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Место рождения

с.Чуево,Скороднянский р-он, Курской губернии

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1901 г.р.
Скрыто настройками приватности
1924 г.р.
1927 г.р.

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Чуев Лукьян

Мать: не указана

с.Чуево,Скороднянский р-он, Курской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Чуева Александра Никитовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1924

Дочь: Чуева Евдокия Никитовна

Мать ребёнка: Чуева (Калинина) Вера Дмитриевна

с.Чуево.Белгородская обл
Рождение ребёнка
20.02.1927

Сын: Чуев Иван Никитович

Мать ребёнка: Чуева (Калинина) Вера Дмитриевна

с.Чуево,Скороднянский р-он,Белгородская обл
Смерть
Неизвестно

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