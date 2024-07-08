Чуев Никита Лукьянович
Место рожденияс.Чуево,Скороднянский р-он, Курской губернии
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Чуев Лукьян
Мать: не указана
с.Чуево,Скороднянский р-он, Курской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Чуева Александра Никитовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1924
Дочь: Чуева Евдокия Никитовна
Мать ребёнка: Чуева (Калинина) Вера Дмитриевна
с.Чуево.Белгородская обл
Рождение ребёнка
20.02.1927
Сын: Чуев Иван Никитович
Мать ребёнка: Чуева (Калинина) Вера Дмитриевна
с.Чуево,Скороднянский р-он,Белгородская обл
Смерть
Неизвестно