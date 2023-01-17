Каплун (Шулеруфер) Анна Вольфовна
Место рожденияСССР,Херсонская обл, п. Новополтавка
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Лев
Мать: не указана
СССР,Херсонская обл, п. Новополтавка
Рождение ребёнка
24.07.1930
Сын: Каплун Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Каплун Матвей Тевивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каплун Дора Матвеевна
Отец ребёнка: Каплун Матвей Тевивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каплун Алла Матвеевна
Отец ребёнка: Каплун Матвей Тевивич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния