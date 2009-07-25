Горин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1957

Дата смерти

25.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
12.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
25.07.2009
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