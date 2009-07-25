Горин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1957
Дата смерти25.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
12.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
25.07.2009