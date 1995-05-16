Пузанов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1922

Дата смерти

16.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузанова (Емельянова) Любовь Мефодьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузанова (Емельянова) Любовь Мефодьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова (Емельянова) Любовь Мефодьевна

Рождение ребёнка
10.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузанова (Емельянова) Любовь Мефодьевна

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область
Смерть
16.05.1995
Панфилово, Талгарский район, Алматинская область

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