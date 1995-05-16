Пузанов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1922
Дата смерти16.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1953
Смерть
16.05.1995