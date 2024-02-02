Бобкова Галина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1982
Сын: Бобков Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Бобков Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
08.10.1984
Дочь: Бобкова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Бобков Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
17.03.1987
Сын: Бобков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Бобков Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Бобкова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Бобков Владимир Анатольевич
Смерть
1995