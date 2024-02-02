Бобкова Галина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Галина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1982

Сын: Бобков Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Бобков Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
08.10.1984

Дочь: Бобкова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Бобков Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
17.03.1987

Сын: Бобков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Бобков Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
1992

Дочь: Бобкова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Бобков Владимир Анатольевич

Смерть
1995
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