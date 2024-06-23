Честнейшин Николай Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честнейшин Николай Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

04.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Честнейшин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1961

Сын: Честнейшин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.08.1994

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