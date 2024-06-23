Честнейшин Николай Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти04.08.1994
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Честнейшин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1961
Сын: Честнейшин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.08.1994