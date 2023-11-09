Торшина (Лямина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торшина (Лямина) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1903

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1903

Отец: Лямин Василий Алексеевич

Мать: Лямина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
19.06.1923

Сын: Торшин Борис Федорович

Отец ребёнка: Торшин Федор Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Федоровна

Отец ребёнка: Торшин Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольцева Лилия Федоровна

Отец ребёнка: Торшин Федор Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1948
Похороны
Неизвестно
Moscow, Russia
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