Торшина (Лямина) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1903
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1903
Отец: Лямин Василий Алексеевич
Мать: Лямина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
19.06.1923
Отец ребёнка: Торшин Федор Ильич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Федоровна
Отец ребёнка: Торшин Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольцева Лилия Федоровна
Отец ребёнка: Торшин Федор Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1948
Похороны
Неизвестно
Moscow, Russia