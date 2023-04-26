Парамонова (Грязнова) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Грязнова) Евдокия Егоровна

Место рождения

Новинки, 607635, Россия

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Фёдор Тихонович

Рождение ребёнка
25.11.1883

Дочь: (Парамонова) Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Парамонов Фёдор Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1886

Сын: Парамонов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Парамонов Фёдор Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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