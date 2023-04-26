Парамонова (Грязнова) Евдокия Егоровна
Место рожденияНовинки, 607635, Россия
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1883
Дочь: (Парамонова) Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Парамонов Фёдор Тихонович
Рождение ребёнка
12.04.1886
Отец ребёнка: Парамонов Фёдор Тихонович
Смерть
Неизвестно