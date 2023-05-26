Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил Дмитриевич
Мать: Афимья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно