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Григорий Михайлович

Место рождения

Поводимово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Дмитриевич

Мать: Афимья

Поводимово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1802

Сын: Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Поводимово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Поводимово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Поводимово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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