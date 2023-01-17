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Зарубина Мелания Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Зарубин Павел Гавриилович

Отец ребёнка: Зарубин Гавриил Иларионович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Зарубин Онисим Гавриилович

Отец ребёнка: Зарубин Гавриил Иларионович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Зарубин Максим Гавриилович

Отец ребёнка: Зарубин Гавриил Иларионович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Зарубин Антон Гавриилович

Отец ребёнка: Зарубин Гавриил Иларионович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
13.02.1791 ст.

Сын: Зарубин Авксентий Гавриилович

Отец ребёнка: Зарубин Гавриил Иларионович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Зарубин Роман Гавриилович

Отец ребёнка: Зарубин Гавриил Иларионович

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубин Гавриил Иларионович

Смерть
Неизвестно
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