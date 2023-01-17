Зарубина Мелания Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Зарубин Павел Гавриилович
Отец ребёнка: Зарубин Гавриил Иларионович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Зарубин Онисим Гавриилович
Отец ребёнка: Зарубин Гавриил Иларионович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Зарубин Максим Гавриилович
Отец ребёнка: Зарубин Гавриил Иларионович
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Зарубин Антон Гавриилович
Отец ребёнка: Зарубин Гавриил Иларионович
Рождение ребёнка
13.02.1791 ст.
Сын: Зарубин Авксентий Гавриилович
Отец ребёнка: Зарубин Гавриил Иларионович
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Зарубин Роман Гавриилович
Отец ребёнка: Зарубин Гавриил Иларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно