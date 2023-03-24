Pikmann Liso — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPikmann Liso

Pikmann Liso

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

1770 г.р.
1772 г.р.
1774 г.р.
1777 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.11.1769

Муж: Pickmann Neko Hinrik

Рождение ребёнка
25.08.1770

Дочь: (Piikmann) Leno

Отец ребёнка: Pickmann Neko Hinrik

Рождение ребёнка
15.01.1772

Сын: Pickmann Mihkel (Michel)

Отец ребёнка: Pickmann Neko Hinrik

Рождение ребёнка
25.08.1774

Сын: Pickmann Karel

Отец ребёнка: Pickmann Neko Hinrik

Рождение ребёнка
29.09.1777

Сын: Pikmann Hans

Отец ребёнка: Pickmann Neko Hinrik

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Piikmann Hindrich

Отец ребёнка: Pickmann Neko Hinrik

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.