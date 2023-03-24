Pikmann Liso
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1769
Муж: Pickmann Neko Hinrik
Рождение ребёнка
25.08.1770
Дочь: (Piikmann) Leno
Отец ребёнка: Pickmann Neko Hinrik
Рождение ребёнка
15.01.1772
Отец ребёнка: Pickmann Neko Hinrik
Рождение ребёнка
25.08.1774
Сын: Pickmann Karel
Отец ребёнка: Pickmann Neko Hinrik
Рождение ребёнка
29.09.1777
Сын: Pikmann Hans
Отец ребёнка: Pickmann Neko Hinrik
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Piikmann Hindrich
Отец ребёнка: Pickmann Neko Hinrik
Смерть
Неизвестно