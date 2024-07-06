Карпыч Симеон Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приходько (Карпич) Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Карпыч (Глот) Анна Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1914
Мать ребёнка: Карпыч (Глот) Анна Давыдовна
д.Невзоров, Запад, Стародубский район, с/c Меленский
Смерть
Неизвестно