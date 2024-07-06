Карпыч Симеон Наумович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпыч Симеон Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приходько (Карпич) Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Карпыч (Глот) Анна Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпыч (Глот) Анна Давыдовна

Рождение ребёнка
10.11.1914

Сын: Карпич Минай Семёнович

Мать ребёнка: Карпыч (Глот) Анна Давыдовна

д.Невзоров, Запад, Стародубский район, с/c Меленский
Смерть
Неизвестно

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