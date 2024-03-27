(Утяганова) Улмяс 2 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Утяганова) Улмяс 2 Жена

Место рождения

с.Старый Студенец Буинского р-на

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елдашев Бикмет

Рождение ребёнка
1783

Сын: Бикметев Халиль

Отец ребёнка: Елдашев Бикмет

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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