(Утяганова) Улмяс 2 Жена
Место рожденияс.Старый Студенец Буинского р-на
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елдашев Бикмет
Рождение ребёнка
1783
Сын: Бикметев Халиль
Отец ребёнка: Елдашев Бикмет
Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно