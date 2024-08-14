Каменев Сергей Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменев Сергей Олегович

Каменев Сергей Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.08.2000

Жена: Каменева (Белкина) Евгения Леонидовна

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
19.11.2004

Сын: Каменев Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Каменева (Белкина) Евгения Леонидовна

Рождение ребёнка
18.04.2013

Дочь: Каменева Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Каменева (Белкина) Евгения Леонидовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.