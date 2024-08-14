Каменев Сергей Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.08.2000
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
19.11.2004
Мать ребёнка: Каменева (Белкина) Евгения Леонидовна
Рождение ребёнка
18.04.2013
Дочь: Каменева Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Каменева (Белкина) Евгения Леонидовна