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Лебедев Иван Андреевич

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Андрей Иванович

Мать: Ольга Николаевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Назарьевна

Рождение ребёнка
27.08.1882

Сын: Лебедев Александр Иванович

Мать ребёнка: Александра Назарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1883

Дочь: (Лебедева) Агния Ивановна

Мать ребёнка: Александра Назарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1885

Сын: Лебедев Апполоний Иванович

Мать ребёнка: Александра Назарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: (Лебедева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Александра Назарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1889

Сын: Лебедев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Александра Назарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1891

Сын: Лебедев Николай Иванович

Мать ребёнка: Александра Назарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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