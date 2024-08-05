Лебедев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Андрей Иванович
Мать: Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Назарьевна
Рождение ребёнка
27.08.1882
Сын: Лебедев Александр Иванович
Мать ребёнка: Александра Назарьевна
Рождение ребёнка
28.08.1883
Дочь: (Лебедева) Агния Ивановна
Мать ребёнка: Александра Назарьевна
Рождение ребёнка
01.06.1885
Сын: Лебедев Апполоний Иванович
Мать ребёнка: Александра Назарьевна
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: (Лебедева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Александра Назарьевна
Рождение ребёнка
06.11.1889
Мать ребёнка: Александра Назарьевна
Рождение ребёнка
14.11.1891
Мать ребёнка: Александра Назарьевна
Смерть
Неизвестно