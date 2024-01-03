Анна Наумовав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Наумовав

Анна Наумовав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Давыдов

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Иван Давыдов

Рождение ребёнка
1748

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Давыдов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Давыдов

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