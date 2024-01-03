Анна Наумовав
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Давыдов
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Иван Давыдов
Рождение ребёнка
1748
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Давыдов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Давыдов