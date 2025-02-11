Никифор Лорионов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Никифор Лорионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дети
Аграфена НикифироваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Никифирова

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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