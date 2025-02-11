Никифор Лорионов
мужской, родился Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Дети
Аграфена НикифироваНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Никифирова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно