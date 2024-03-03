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Ососков Игнат Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова-Ососкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1923

Дочь: Ососкова Нина Игнатьевна

Мать ребёнка: Котова-Ососкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.02.1926

Сын: Ососков Валентин Игнатьевич

Мать ребёнка: Котова-Ососкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1934

Сын: Ососков Борис Игнатьевич

Мать ребёнка: Котова-Ососкова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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