Ососков Игнат Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1923
Дочь: Ососкова Нина Игнатьевна
Мать ребёнка: Котова-Ососкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1926
Сын: Ососков Валентин Игнатьевич
Мать ребёнка: Котова-Ососкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1934
Мать ребёнка: Котова-Ососкова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно