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Пожилов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1946

Дата смерти

01.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1946

Отец: Пожилов Иван Петрович

Мать: Пожилова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
09.09.1970

Сын: Пожилов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Пожилова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1973

Сын: Пожилов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Пожилова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожилова Татьяна Ивановна

Смерть
01.05.2017
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