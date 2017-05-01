Пожилов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1946
Дата смерти01.05.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1946
Отец: Пожилов Иван Петрович
Мать: Пожилова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
09.09.1970
Сын: Пожилов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Пожилова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1973
Сын: Пожилов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Пожилова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2017