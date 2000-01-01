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Тарасов Сергей Диомидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Тарасов Диамид

Мать: Тарасова Мария

Смерть
Неизвестно
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