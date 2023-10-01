Шерстюк-Осминкина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстюк-Осминкина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1989

Отец: не указан

Мать: Невесёлая-Шерстюк-Дбржанская Светлана -

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