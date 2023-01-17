Клюев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1884
Дата смерти25.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904 по 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1930 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1934 по 1937
Место жительства
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
Неизвестно
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.10.1937