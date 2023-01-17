Клюев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Николай Алексеевич

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.10.1884

Дата смерти

25.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1904 по 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1930 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1934 по 1937
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
Неизвестно
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.10.1937
Томск, город Томск, Томская область
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