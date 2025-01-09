Ушнурцев Федор
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Ушнурцева (Бусыгина) Анна РомановнаНеизвестно г.р.
Дети
Ушнурцев Александр Федорович1905 г.р.
Ушнурцев Иван Федорович1910 г.р.Показать еще 5
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ушнурцев Александр Федорович
Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ушнурцев Михаил Федорович
Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна
Рождение ребёнка
03.11.1921
Дочь: Кузнецова (Ушнурцева) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Сметанина (Ушнурцева) Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна
Рождение ребёнка
21.08.1928
Сын: Ушнурцев Александр Федорович
Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна
Смерть
Неизвестно