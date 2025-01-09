Ушнурцев Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ушнурцев Федор

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Ушнурцева (Бусыгина) Анна РомановнаНеизвестно г.р.
Дети
Ушнурцев Александр Федорович1905 г.р.
Ушнурцев Иван Федорович1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ушнурцев Александр Федорович

Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ушнурцев Иван Федорович

Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ушнурцев Павел Федорович

Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ушнурцев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна

Рождение ребёнка
03.11.1921

Дочь: Кузнецова (Ушнурцева) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Сметанина (Ушнурцева) Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна

Рождение ребёнка
21.08.1928

Сын: Ушнурцев Александр Федорович

Мать ребёнка: Ушнурцева (Бусыгина) Анна Романовна

Смерть
Неизвестно

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