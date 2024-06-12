Филатьев Фёдор Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Филатьев Фёдор Михайлович

Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АI
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Рождение
Неизвестно

Отец: Филатьев Михаил

Мать: не указана

Подольск, Подольск, Московская область
Поручитель
06.04.1912 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Москва Никитский сорок Церковь Пименовская в Старых Воротниках ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №2, дело №214, стр. 241
Смерть
Неизвестно

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