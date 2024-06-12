Филатьев Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филатьев Михаил
Мать: не указана
Поручитель
06.04.1912 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Москва Никитский сорок Церковь Пименовская в Старых Воротниках ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №2, дело №214, стр. 241
Смерть
Неизвестно