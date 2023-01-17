Рогов Александр Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 13.06.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно