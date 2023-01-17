Рогов Александр Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогов Александр Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 13.06.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.11.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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