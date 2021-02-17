Паспортников Владислав Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1969
Дата смерти17.02.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
28.01.2021
Жена: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.02.2021