Паспортников Владислав Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паспортников Владислав Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1969

Дата смерти

17.02.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
28.01.2021

Жена: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.02.2021
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