Абрамин Николай Афанасьев 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Абрамин Николай Афанасьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 09.08.1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Абрамин Афанасий Лаврентьев1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Абрамин Афанасий Лаврентьев

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
09.08.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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