Абрамин Николай Афанасьев
мужской, родился 1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 09.08.1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецАбрамин Афанасий Лаврентьев1849 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Абрамин Афанасий Лаврентьев
Мать: ?
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.08.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область