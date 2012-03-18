Максимов Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Виктор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1963

Дата смерти

18.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1989

Дочь: Лялина Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Лидия Викторовна

Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Алексей

Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саблина Мария Викторовна

Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна

Смерть
18.03.2012
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