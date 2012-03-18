Максимов Виктор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1963
Дата смерти18.03.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1989
Дочь: Лялина Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Лидия Викторовна
Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Алексей
Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Мария Викторовна
Мать ребёнка: Максимова Наталия Дмитриевна
Смерть
18.03.2012