Менчик Вера Францевна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти27.06.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1921
Англия
Смерть
27.06.1944
Лондон