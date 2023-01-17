Менчик Вера Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМенчик Вера Францевна

Менчик Вера Францевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1906

Дата смерти

27.06.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921
Англия
Смерть
27.06.1944
Лондон
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close