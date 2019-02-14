Гагарина Анастасия Ивановна
Место рождениядеревня Скомороховая, Кажемский приход, Повенецкого уезда, Олонецкой волости
Дата рождения11.03.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Скомороховая, Кажемский приход, Повенецкого уезда, Олонецкой волости
Рождение ребёнка
14.01.1923
Отец ребёнка: Ермилин Пётр Андреевич
Карело-Финская ССР, Кажемская волость, Повенецкий уезд, Олонецкой губернии д.Лыковщина