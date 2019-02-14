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Гагарина Анастасия Ивановна

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Место рождения

деревня Скомороховая, Кажемский приход, Повенецкого уезда, Олонецкой волости

Дата рождения

11.03.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Скомороховая, Кажемский приход, Повенецкого уезда, Олонецкой волости
Рождение ребёнка
14.01.1923

Сын: Ермилин Василий Петрович

Отец ребёнка: Ермилин Пётр Андреевич

Карело-Финская ССР, Кажемская волость, Повенецкий уезд, Олонецкой губернии д.Лыковщина
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