Väät (Ambos) Marie Mathilde — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Väät (Ambos) Marie Mathilde

Место рождения

Karinu, Järva County Estonia

Дата рождения

02.09.1878

Дата смерти

29.05.1920

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

1874 г.р.

Дети

1920 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1878

Отец: Ambos Juhhan

Мать: Ambos (Treksler) Marri

Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.04.1901

Муж: Väät Mart

Рождение ребёнка
24.01.1920

Сын: Väät Oskar

Отец ребёнка: Väät Mart

Похороны
06.02.1920
Смерть
29.05.1920

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