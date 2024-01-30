Väät (Ambos) Marie Mathilde
Место рожденияKarinu, Järva County Estonia
Дата рождения02.09.1878
Дата смерти29.05.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1878
Отец: Ambos Juhhan
Мать: Ambos (Treksler) Marri
Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.04.1901
Муж: Väät Mart
Рождение ребёнка
24.01.1920
Сын: Väät Oskar
Отец ребёнка: Väät Mart
Похороны
06.02.1920
Смерть
29.05.1920