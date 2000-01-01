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Шмелева (Тихонова) Татьяна Павловна
Шмелева (Тихонова) Татьяна Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Женский
Отец
Тихонов Павел Георгиевич
1927 г.р.
Мать
Тихонова Антонина
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Тихонов Павел Георгиевич
Мать:
Тихонова Антонина
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