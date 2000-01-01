Шмелева (Тихонова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева (Тихонова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Тихонов Павел Георгиевич

Мать: Тихонова Антонина

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