Корнилов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Иван Алексеевич

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Место рождения

Свотиново, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

14.09.1899

Дата смерти

17.06.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Свотиново, Костромской муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1899
Свотиново, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
17.06.1953
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
По 1953
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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