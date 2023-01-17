Корнилов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.09.1899
Дата смерти17.06.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1899
Смерть
17.06.1953
Место жительства
По 1953