Кирдянов Мирон Анисимович
мужской, родился 1833, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКирдянов Анисим Алексеевич1798 г.р.
МатьКирдянова Анна Михайловна1805 г.р.
Супруги
Кирдянова Татьяна Савельева1832 г.р.
Дети
(Кирдянова) Домна Мироновна1856 г.р.
(Кирдянова) Соломония Миронова?.11.1857 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Кирдянова) Домна Мироновна
Мать ребёнка: Кирдянова Татьяна Савельева
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: (Кирдянова) Соломония Миронова
Мать ребёнка: Кирдянова Татьяна Савельева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Кирдянова Татьяна Савельева
Рождение ребёнка
06.06.1871
Мать ребёнка: Кирдянова Татьяна Савельева
Смерть
Неизвестно