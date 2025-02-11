Кирдянов Мирон Анисимович 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Кирдянов Мирон Анисимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1833, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кирдянов Анисим Алексеевич1798 г.р.
Мать
Кирдянова Анна Михайловна1805 г.р.
Супруги
Кирдянова Татьяна Савельева1832 г.р.
Дети
(Кирдянова) Домна Мироновна1856 г.р.
(Кирдянова) Соломония Миронова?.11.1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кирдянов Анисим Алексеевич

Мать: Кирдянова Анна Михайловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирдянова Татьяна Савельева

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

23

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Кирдянова) Домна Мироновна

Мать ребёнка: Кирдянова Татьяна Савельева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: (Кирдянова) Соломония Миронова

Мать ребёнка: Кирдянова Татьяна Савельева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Рождение ребёнка
1867

Сын: Кирдянов Ефим Миронов

Мать ребёнка: Кирдянова Татьяна Савельева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.06.1871

Сын: Кирдянов Елисей Миронов

Мать ребёнка: Кирдянова Татьяна Савельева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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