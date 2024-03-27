Мурадова (Амосова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадова (Амосова) Елена

Место рождения

село Качуг

Дата рождения

1867

Дата смерти

08.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Амосов Хрисанф

Мать: не указана

село Качуг
Рождение ребёнка
1890

Сын: Мурадов Муса

Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир

Рождение ребёнка
1892

Сын: Мурадов Хрисанф

Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир

Рождение ребёнка
Около 26.12.1895

Дочь: Божкевич Лукерья

Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир

Рождение ребёнка
1896

Сын: Мурадов Иват

Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир

Рождение ребёнка
1901

Сын: Мурадов Исай

Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир

Рождение ребёнка
23.05.1902

Дочь: Суханова Александра

Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир

Рождение ребёнка
22.05.1906

Дочь: Кунцевич Галина

Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир

Россия
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мурадова Галина

Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Антонида

Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир

Рождение ребёнка
14.08.1915

Дочь: Халилова Софья

Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурадов Абас Оглы Башир

Смерть
08.10.1958
г Новосибирск Заельцовское кладбище
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище
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