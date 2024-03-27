Мурадова (Амосова) Елена
Место рождениясело Качуг
Дата рождения1867
Дата смерти08.10.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Амосов Хрисанф
село Качуг
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мурадов Муса
Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир
Рождение ребёнка
1892
Сын: Мурадов Хрисанф
Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир
Рождение ребёнка
Около 26.12.1895
Дочь: Божкевич Лукерья
Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мурадов Иват
Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир
Рождение ребёнка
1901
Сын: Мурадов Исай
Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир
Рождение ребёнка
23.05.1902
Дочь: Суханова Александра
Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир
Рождение ребёнка
22.05.1906
Дочь: Кунцевич Галина
Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир
Россия
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мурадова Галина
Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Антонида
Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир
Рождение ребёнка
14.08.1915
Дочь: Халилова Софья
Отец ребёнка: Мурадов Абас Оглы Башир
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1958
г Новосибирск Заельцовское кладбище
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище