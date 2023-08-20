Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Любовь Федорова
Мать ребёнка: Надежда Федорова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Борис Федоров
Мать ребёнка: Надежда Федорова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дарья Федорова
Мать ребёнка: Надежда Федорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: Надежда Федорова
Смерть
Неизвестно