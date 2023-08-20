Федор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Иванов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Любовь Федорова

Мать ребёнка: Надежда Федорова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Борис Федоров

Мать ребёнка: Надежда Федорова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дарья Федорова

Мать ребёнка: Надежда Федорова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Федорова

Мать ребёнка: Надежда Федорова

Смерть
Неизвестно
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