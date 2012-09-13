Карманов Кирилл Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманов Кирилл Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.2012

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2012

Отец: Карманов Константин Витальевич

Мать: не указана

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